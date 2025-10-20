L'esordio in Serie C porta una vittoria e cinque punti utili per la classifica dell'Alguer Rugby.

La compagine allenata da Giovanni Cipriani, nella doppia veste di allenatore/giocatore, ha espugnato l’Arena del Sole di Sassari battendo i Bulldogs 40-5.

Gli algheresi hanno dimostrato, a pochi mesi dalla loro nascita, di essere un gruppo coeso sul campo: un mix di giocatori con anni di rugby alle spalle, affiancati da giovani di prospettiva ha dato i suoi frutti nella prima uscita stagionale.

Sul campo sono arrivate sei mete algheresi (cinque delle quali, trasformata da Cipriani), quattro realizzate nei primi 40' (una da Sebastiano Sechi, una da Fabio Solinas e due da Giovanni Cipriani) e due nella ripresa (con Fabrizio Arca ed Enrico Pesapane).

Oltre al risultato, la dirigenza dell'Alguer Rugby ha dimostrato soddisfazione per la prestazione della squadra. Ecco le parole del presidente Alessandro Pesapane: “Siamo davvero contenti per questo esordio. I ragazzi sono stati davvero bravi e hanno approcciato la gara al meglio. Non è facile presentarsi in campo da formazione neonata con tanti punti interrogativi alla vigilia. Complimenti all’allenatore che ha motivato al meglio i suoi giocatori Giovanni Cipriani”.

© Riproduzione riservata