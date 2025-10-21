Antonio Pili continua a scrivere pagine importanti del calcio sardo. Il centrocampista trentacinquenne è uno dei punti di forza del Tortolì Calcio, impegnato quest’anno nel campionato di Eccellenza, uno dei più competitivi e incerti degli ultimi anni. Domenica scorsa, nella difficile trasferta contro la Ferrini Cagliari, il Tortolì ha conquistato una vittoria preziosa, con Pili tra i migliori in campo, confermando la sua importanza nello scacchiere rossoblù.

«È un campionato equilibrato e di buon livello», commenta Pili, «con almeno tre o quattro squadre costruite per il salto di categoria, dotate di organici importanti. Per quanto riguarda il Tortolì, è stata allestita una rosa giovane e valida, con l’obiettivo primario della salvezza. Speriamo di raggiungerla il prima possibile, poi tutto ciò che verrà sarà un guadagno. Sarà dura, ogni partita sarà una battaglia».

Il classe 1990 vive la sua terza stagione consecutiva con la maglia del Tortolì, con la stessa voglia e determinazione di sempre: «Sono felice di essere ancora qui, in una categoria che conosco bene e che mi mancava da qualche anno. Spero sia una stagione positiva, sia a livello personale sia di squadra, perché questa società merita tanto per l’impegno che mette ogni giorno. E anche Tortolì lo merita: il calore della città si sente in ogni partita».

Una carriera di trionfi nel calcio sardo. Il curriculum di Antonio Pili parla da sé: è uno dei giocatori più vincenti e rispettati nel panorama dilettantistico isolano. Ha vinto il campionato di Serie D con la Villacidrese, poi una storica tripletta con il Porto Torres: campionato di Eccellenza, Coppa Italia e Supercoppa regionale. Con il Tonara ha vissuto un percorso straordinario dalla Prima Categoria all’Eccellenza, sollevando anche la Coppa Italia di Promozione e la Coppa di Eccellenza. A livello individuale, Pili è stato capocannoniere con il Villasimius in Promozione e poi ha replicato il successo ad Arzana con l’Idolo, segnando ben 20 gol e conquistando anche il prestigioso riconoscimento di miglior marcatore nel progetto ideato da L’Unione Sarda con la collaborazione della Figc regionale.

Non mancano nella sua carriera presenze nei professionisti, in Serie C con la Nuorese e la Villacidrese, a testimonianza di un talento che ha lasciato il segno in tutte le categorie.

© Riproduzione riservata