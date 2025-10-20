Atletica: sardi protagonisti ai Campionati Italiani Assoluti di mezza maratonaEcco gli isolani che si sono distinti
Ottimi risultati per gli atleti sardi impegnati ai Campionati Italiani Assoluti di Mezza Maratona, andati in scena a Cremona, in una cornice di grande partecipazione e organizzazione impeccabile. Nella gara maschile, Francesco Dejas dell’Atletica Arbus ha chiuso al 94° posto assoluto, fermando il cronometro a 1:09:51, mentre Christian Concas della Cagliari Marathon Club ha conquistato un buon 166° posto, con un tempo di 1:13:57, confermandosi su ottimi livelli. In campo femminile, spicca il 33° posto nella categoria SF50 per Francesca Nocera, che ha tagliato il traguardo in 1:50:49. Soddisfatta la runner cagliaritana, di professione commercialista: <È stata una bellissima esperienza. La manifestazione è stata spettacolare, la città molto accogliente e il percorso, in particolare lungo il fiume, davvero affascinante”>. Anna Rita Zanda della Dinamica Sardegna ha ottenuto un eccellente 7° posto nella categoria SF55, con un tempo di 1:48:21, confermando la solidità del movimento master isolano anche tra le donne.
Parallelamente alla mezza maratona si è corsa anche una gara sui 10 chilometri, dove si sono messi in luce altri atleti sardi. Matteo Pusceddu (Atletica Arbus) ha chiuso in 35:32, classificandosi 20° assoluto. Bene anche Gianni Anedda della Cagliari Marathon, 50° in 38:44, seguito da Ettore Murru, sempre della Cagliari Marathon, che ha fermato il tempo a 39:20. Presente anche Giovanni Nicola Pinna del Marathon Club Oristano, che ha concluso in 52:57. Murru ha commentato così la sua partecipazione: <È stata un’esperienza entusiasmante. Purtroppo ho dovuto cambiare il pettorale un mese prima della gara a causa di un infortunio e ho optato per la 10 km. Ma tornerò sicuramente per correre la 21 chilometri>.
Una trasferta positiva dunque per i portacolori sardi, che hanno ben figurato in una delle manifestazioni più attese del calendario nazionale.