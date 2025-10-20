Ottimi risultati per gli atleti sardi impegnati ai Campionati Italiani Assoluti di Mezza Maratona, andati in scena a Cremona, in una cornice di grande partecipazione e organizzazione impeccabile. Nella gara maschile, Francesco Dejas dell’Atletica Arbus ha chiuso al 94° posto assoluto, fermando il cronometro a 1:09:51, mentre Christian Concas della Cagliari Marathon Club ha conquistato un buon 166° posto, con un tempo di 1:13:57, confermandosi su ottimi livelli. In campo femminile, spicca il 33° posto nella categoria SF50 per Francesca Nocera, che ha tagliato il traguardo in 1:50:49. Soddisfatta la runner cagliaritana, di professione commercialista: <È stata una bellissima esperienza. La manifestazione è stata spettacolare, la città molto accogliente e il percorso, in particolare lungo il fiume, davvero affascinante”>. Anna Rita Zanda della Dinamica Sardegna ha ottenuto un eccellente 7° posto nella categoria SF55, con un tempo di 1:48:21, confermando la solidità del movimento master isolano anche tra le donne.

Parallelamente alla mezza maratona si è corsa anche una gara sui 10 chilometri, dove si sono messi in luce altri atleti sardi. Matteo Pusceddu (Atletica Arbus) ha chiuso in 35:32, classificandosi 20° assoluto. Bene anche Gianni Anedda della Cagliari Marathon, 50° in 38:44, seguito da Ettore Murru, sempre della Cagliari Marathon, che ha fermato il tempo a 39:20. Presente anche Giovanni Nicola Pinna del Marathon Club Oristano, che ha concluso in 52:57. Murru ha commentato così la sua partecipazione: <È stata un’esperienza entusiasmante. Purtroppo ho dovuto cambiare il pettorale un mese prima della gara a causa di un infortunio e ho optato per la 10 km. Ma tornerò sicuramente per correre la 21 chilometri>.

Una trasferta positiva dunque per i portacolori sardi, che hanno ben figurato in una delle manifestazioni più attese del calendario nazionale.

