Nel girone A di Prima Categoria restano in testa le matricole Decimo 07 e Accademia Sulcitana, entrambe vittoriose nella giornata di ieri: i primi hanno travolto l’Idolo con un netto 4-0, mentre i secondi hanno superato il Cardedu per 3-1. «Siamo solo all'inizio», commenta il direttore sportivo del Decimo, Maurizio Carta. «Siamo soddisfatti di questo avvio, ma è presto per fare bilanci». A un solo punto di distanza segue la Gioventù Sarroch, che nell’anticipo di sabato ha battuto 1-0 l’Azzurra Monserrato in trasferta. Primo successo stagionale per il Sestu, vittorioso 3-1 contro la Bariese, e primo punto conquistato dal Quartu 2000, che ha pareggiato 2-2 contro il Villagrande.

Anche nel girone B c’è una coppia al comando: Pedaxius e Antiochense. I primi hanno vinto con un convincente 5-1 sul campo del Santadi, mentre i secondi hanno superato 3-0 il Barumini. Riscossa per la nobile Arbus, che ha espugnato il campo della Don Bosco Fortitudo con un secco 3-0. «Un’ottima prestazione», ha dichiarato il portiere granata Marco Aramu. «La squadra sta crescendo, ma è un girone difficile: affrontiamo una gara alla volta». Successo anche per l’Orrolese di Fabrizio Carracoi, che ha avuto la meglio per 2-1 sulla Verde Isola.

Nel girone C comanda il Macomer, che ha espugnato il campo del Pattada con un netto 3-0. Alle sue spalle il Supramonte, che nell’anticipo di venerdì ha rifilato un poker (4-2) alla Corrasi.

Nel girone D dominano Monte Alma e Lanteri Sassari, entrambe a punteggio pieno e già protagoniste di un primo allungo in classifica. A cinque lunghezze di distanza inseguono Valledoria, Lauras e Porto Torres. Il Sorso, grazie ai sei punti conquistati sul campo, ha già colmato i quattro punti di penalizzazione subiti a inizio stagione. Nell’ultima giornata il Monte Alma ha espugnato il campo dell’Olmedo con un perentorio 4-1, mentre il Lanteri ha vinto di misura (0-1) sul difficile campo dell’Ittiri.

