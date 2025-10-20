A Chianciano Terme dal 17 al 19 Ottobre 2025 si sono svolte le finali dei campionati italiani Under 17 di boxe. Dopo il superamento delle fasi regionali svolte a marzo, e le Eliminatorie interregionali di giugno, gli atleti turritani del Se.Sa boxing Porto Torres, tra i migliori 8 atleti nazionali si sono incontrati sul ring di Chianciano con la formula ad eliminazione diretta. I pugili sardi partivano dai quarti di finale in un weekend impegnativo per i boxeur, i quali hanno affrontato le sfide con grande impegno e spirito di sacrificio. La delegazione sarda era composta dalle seguenti categorie: Arturo Maltoni 46kg Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres; Enrico Falchi 48kg Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres; Miquelis Samuele 50kg Asd Boxing Club Sant'Elia; Conte Emanuele 63kg Asd NO Academy; Biagio Zuncheddu 66kg Asd Aragon Sport Porto Torres. Una squadra di cinque pugili ma che hanno ben impressionato nel Torneo, portando a casa ben due medaglie di bronzo conquistate dagli Atleti della Se.Sa, Falchi e Maltoni, i quali hanno superato i quarti di finale con gli avversari in campo (Puglia) e Fazili (Macerata), ma perdendo le sfide in semifinale con due atleti di grande spessore tecnico e d'esperienza Romano (Sicilia) e Bouraia(Campania), che successivamente si sono laureati entrambi campioni d'Italia. La Se.Sa Boxing si conferma ai vertici del pugilato nazionale con due medaglie di bronzo, porta avanti una tradizione pugilistica nonostante le difficoltà logistiche che negli ultimi mesi stanno portando notevoli difficoltà negli allenamenti. La società sportiva fa un appello all'amministrazione comunale ed alle aziende locali affinché possano trovare una soluzione idonea per gli allenamenti, in quanto a brevissimo perderanno i locali per gli allenamenti.

