Continua a ritmo martellante la campagna acquisti del Bonorva, che intende recitare un ruolo da gran protagonista nel prossimo campionato di Promozione girone C, dopo il quarto posto ottenuto nella scorsa annata.

Ai prestigiosi ingaggi dei giorni precedenti si è appena aggiunto Federico Ferrari, attaccante argentino in forza nella passata stagione alla Macomerese, con la quale ha realizzato 14 reti in 20 partite.

Ancor meglio l'anno prima col Barisardo (oltre 40 in stagione). Ferrari è un attaccante esperto e prolifico, che ha fatto bene in ogni piazza. In avanti dovrebbe fare coppia con l'altro argentino Salazar.

Il nuovo ds Marco Marras, su mandato della dirigenza, sta compiendo quindi un grande lavoro e non si escludono a breve altri colpi di rilievo.



© Riproduzione riservata