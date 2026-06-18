Domenica 21 giugno, il mondo del boccismo sardo si riunirà per rendere omaggio a Matteo Mereu, storico protagonista del Circolo Bocciofilo Settimo, scomparso circa un anno fa. L'A.S.D. Bocciofila Settimo, in collaborazione con la famiglia Mereu e con il patrocinio del Comune di Settimo San Pietro, organizza il Memorial Matteo Mereu, una gara nazionale di bocce nella specialità Raffa individuale, valevole come Gara Nazionale Festiva S.P.T.

La competizione prenderà il via in mattinata, a partire dalle ore 9:00, con le eliminatorie che si disputeranno presso diversi circoli della provincia di Cagliari. Le fasi finali convergeranno poi al Bocciodromo Comunale e al Circolo Bocciofilo Settimo, dove si assegneranno i titoli. La gara è aperta alle categorie A, B, C e D unificate, divise fino alla terza partita, ed è riservata ai tesserati delle società affiliate alla Federazione Italiana Bocce per l'anno 2026. Numerose le presenze attese anche dalla penisola, a testimonianza del rilievo nazionale dell'evento.

Matteo Mereu non era soltanto un appassionato di bocce: era un pilastro della comunità sportiva settimese. Proprietario dello stabile che tuttora ospita il sodalizio, ne era anche socio storico e punto di riferimento umano prima ancora che sportivo. «È stata una persona che ha dato tanto a questo sport», dichiarano il Presidente Tebaldo Salis e il Direttivo del circolo, «facendo sì che Settimo diventasse una realtà nell'ambito boccistico».

Un tributo sentito, dunque, che porta anche la firma della sua famiglia: a dirigere la gara sarà infatti suo figlio Roberto Mereu, arbitro nazionale FIB di Cagliari, che scenderà in campo per onorare la memoria del padre nel modo più autentico possibile.

Il montepremi prevede premi in denaro e oggetti personali per i primi quattro classificati, oltre a trofei e coppe per le società partecipanti.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di bocce e per chiunque voglia ricordare un uomo che ha lasciato un segno profondo nello sport e nella comunità di Settimo San Pietro.

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