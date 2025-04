Prendono il via oggi i playoff del campionato di Serie C Unica maschile, che mettono in palio i pass per gli spareggi nazionali verso la Serie B Interregionale. Il calendario delle Gare 1 dei quarti di finale è stato in parte riscritto: su invito del Coni e conseguente indicazione della FIP, tutte le partite previste per sabato sono state rinviate in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco.

Ad aprire il programma sarà il confronto di venerdì tra la Pisano Arredamenti Quartu e la Coral Alghero, palla a due alle 18 al PalaSant’Elena. Calasetta e Sirius Nuoro, invece, si affronteranno domenica alle 17 sul parquet del PalAversano.

Restano invariati giorno e orario anche per il big match tra l’imbattuta capolista Innovyou Sennori e la Torres, rivincita della finale regionale dello scorso anno: appuntamento domenica alle 18 al Palasport di Sorso.

Ultima in ordine cronologico, la sfida tra Olimpia Cagliari e Sant’Orsola Sassari: si giocherà mercoledì prossimo, 30 aprile, alle 18.30 al PalaEsperia.

Infine, la Gara 1 dei playout salvezza tra Cus Sassari e Dinamo B, inizialmente prevista per questo weekend, è stata riprogrammata per sabato prossimo alle 18.30.

© Riproduzione riservata