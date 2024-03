Nessuno sconvolgimento. Il penultimo turno della regular season di Serie C Unica di basket maschile lascia invariato l'assetto in vetta. L'Innovyou Sennori amministra senza troppi patemi il match di Sorso contro la Dinamo Academy Alghero mettendolo in discesa già alla pausa lunga (52-34) e poi gestisce fino a cogliere due punti che blindano la casella numero uno nella griglia playoff (76-67). Con Hubalek e Cordedda "in controllo", a emergere sono i 23 punti del capitano Enrico Merella.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto al vertice, reagisce bene anche la Ferrini Delogu Legnami, che per 20 minuti deve lottare contro un combattivo Cus Sassari. Poi, nell'ultimo quarto, i biancoverdi di Cocco fanno la differenza con un break di 25-14 colgono la vittoria sul 90-75 finale. Ennesima prova "monstre" di Samoggia, a referto con 40 personali.

Sul gradino più basso del podio si conferma la Torres, che nella la sfida del PalaMellano di Sestu prende il largo già nel primo quarto (27-9), poi resiste alla reazione dei padroni di casa dell'Astro nel secondo periodo e veleggia verso il +30 al 40' (88-58).

Importante anche il blitz dell'Olimpia Cagliari, che con i 21 personali mandati a segno da un ottimo Terrosi sbanca l'insidioso parquet del Sant'Orsola Sassari (78-72). Si rivela molto meno equilibrata del previsto, infine, la gara del PalaDelrio, con la Manitech Elmas che non lascia scampo a Calasetta e l'aggancia in classifica a quota 14 punti.

Classifica: Innovyou Sennori 32, Ferrini Delogu Legnami 30, Sef Torres 26, Olimpia Cagliari 26, Antonianum Quartu 18, Sant'Orsola Sassari 18, Il Veliero Calasetta 14, Dinamo Academy Alghero 14, Manitech Elmas 14, Cus Sassari 8, Astro 4.

Sant’Orsola-Olimpia 72-78

Sant’Orsola Sassari: Gueye ne, Manca 11, Puggioni 18, Carta 11, Serra 13, Aroni 1, Desole, Fara 2, Testoni 2, Scanu Manunta 7, Fancello 7. Allenatore Porcu

Olimpia Cagliari: Motzo 4, Tocco 17, Piana 2, Piras 2, Chessa, Corsi 12, Palazzi 11, Dessì ne, Pili 9, Terrosu 21. Allenatore Zucca

Parziali: 16-19; 37-35; 52-59

Ferrini-Cus Sassari 90-75

Ferrini Delogu Legnami: Arena 2, Porrà, Graviano 16, Sarritzu 3, Pedrazzini 4, Pisu 2, Samoggia 40, Fois 6, Madau, Salone 12, Marras 5, Porru ne. Allenatore Cocco

Cus Sassari: Dongu 7, Demartis, Lizzeri 6, Spanu 26, Campus 9, Cecchini 12, Piras 11, Desole, Canu 1, Gaio 3. Allenatore Sassu

Parziali: 19-21; 39-35; 65-61

Elmas-Calasetta 82-58

Manitech Elmas: Biggio 12, Secci 1, Podda 15, Di Ciaula 22, Olla 10, Vadilonga 2, Serra 7, Carrucciu 13, Virdis ne, Silla. Allenatore Meloni

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino, Pipiciello 7, Corsentino 2, S. Zucca 3, Werlich 10, Paddeo 10, L. Vigo 4, Salis 10, Ivaldi 2, Mattana 2, Barreiro 8. Allenatore Frisolone

Parziali: 25-15; 45-29; 61-42

Astro-Torres 58-88

Astro Cagliari: Sechi 2, Susini 9 Porcu 7, A. Bonacci 2, Balia, Kalz 3, Sanciu 6, L. Bonacci 9, Solinas 8, Poma 6, Bonomo 6. Allenatore Frau

Sef Torres: Dore 17, Raffo 4, Biolchini 17, Basoli 15, Tanda 4, N. Pisano 8, Vargiu 7, Cabras 14, Panai, Fiori 2. Allenatore Carlini

Parziali: 9-27; 31-40; 43-71



Sennori-Dinamo Academy Alghero 76-67

Innovyou Sennori: Melis ne, Cordedda 9, Corrias 2, S. Piras 4, M. Piras, Merella 23, Marreu, Tola 10, Pisano 12, Bertolini, Hubalek 14, Medda 2. Allenatore G. Piras

Dinamo Academy Alghero: Macciocu ne, Giua 8, Desole 7, Pitirra 6, S. Casu 7, Mura ne, Vasselli 7, E. Casu 13, Barabino 12, Figus ne, Pompianu 7, Cubeddu ne. Allenatore Mura

Parziali: 21-11; 52-34; 68-53

