Nelle scorse ore il Comitato Regionale della Fip ha ufficializzato le date delle semifinali Playoff del torneo di Serie B Femminile. Il via è previsto nel weekend.

Gara 1. Le sfide partiranno venerdì, quando la Virtus Cagliari, imbattuta in stagione, con 22 vittorie in altrettante gare tra regular season e playoff, ospiterà al palaVirtus di via Pessagno, il San Salvatore Selargius, reduce dalla vittoria in gara 3 in casa della Mercede Alghero. La palla a due è prevista alle 19. La seconda semifinale, invece, è prevista per il giorno dopo, sabato, con il Cus Cagliari che, dopo il 2-0 rifilato a Elmas nei quarti di finale, attende la visita dell’Antonianum Quartu, anch’essa vittoriosa in due gare contro l’Astro. Al palaCus di via Is Mirrionis si inizierà alle 18.

Le altre gare. Le rivincite, a campi inversi, si giocheranno entrambe mercoledì 17. Alle 20 l’Antonianum ospiterà il Cus Cagliari, mentre alle 20.30 si giocherà San Salvatore-Virtus Cagliari. Per l’eventuale gara 3, invece, appuntamento per sabato 20.

