Antonianum Quartu, Cus Cagliari e Mercede Alghero, assieme al San Salvatore Selargius, accedono alle semifinali playoff di Serie B Femminile di basket.

Le gare. Nessun problema per la prima testa di serie, l’Antonianum Quartu, che si impone a Elmas per 46-70. Ospiti avanti sul 12-17 a fine primo quarto. L’allungo quartese arriva prima dell’intervallo, con la doppia cifra di vantaggio (23-35 al 20’). Divario che aumenta nella ripresa, fino al +24 finale. Miglior realizzatrice dell’incontro è Demetrio Blecic, dell’Antonianum, con 18 punti. Travolgente, invece, la vittoria del Cus Cagliari sul campo della Virtus Cagliari, per 22-124. Sfida ipotecata già nei primi due quarti (8-71 al 20’). A fine gara la miglior realizzatrice delle universitarie è Caldaro, con 22 punti. Infine, nell’ultima sfida della serata, successo della Mercede Alghero, in casa dell’Astro, per 52-62. Catalane che partono fortissimo e al 10’ si portano sul 5-30. Le padrone di casa, a partire dal secondo quarto, riescono a ridurre il margine (19-41 al 20’ e 40-51 al 30’) portandolo fino al -10 finale. Top scorer della gara è Murgia, che festeggia così la convocazione al raduno della nazionale Under 16 firmando 20 punti. Martedì il San Salvatore, invece, aveva superato Nulvi per 52-57.

La situazione. Antonianum, Cus Cagliari e Mercede si giocheranno assieme al San Salvatore Selargius il titolo regionale di categoria. Le semifinali, che partiranno nel primo fine settimana di aprile, vedranno le quartesi affrontare la Mercede, mentre il Cus Cagliari se la vedrà contro le selargine. Le due serie saranno sempre al meglio delle 3 gare, con la “bella” in casa della formazione meglio classificata al termine della regular season. Elmas, Virtus Cagliari, Nulvi e Astro, invece, giocheranno assieme a Pallacanestro Nuoro, Il Gabbiano e Su Planu il girone di classificazione, con gare di sola andata.

© Riproduzione riservata