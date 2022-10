Riparte con un campionato in più l’esercito del basket regionale. Tra oggi e lunedì in campo serie D maschile, B femminile e la new entry del girone Sud di Promozione.

Serie D. La quarta di andata propone lo scontro diretto al vertice tra la matricola Dinamo Academy Basket Alghero e San Sperate. Entrambe ancora imbattute, arrivano alla sfida da colpi esterni. Occhio di riguardo merita anche Astro – Visionottica Carbonia e San Salvatore – Su Planu. Ecco il programma completo: Santa Croce Olbia – Coral Alghero, domenica ore 19; San Salvatore Selargius – La Casa del Sorriso Su Planu, domenica ore 20; Dinamo Academy Alghero – San Sperate, domani ore 18; Dinamo 2000 – Oristano Basket, domani ore 18; Astro – Visionottica Carbonia, domenica ore 18; Carloforte – Genneruxi Cagliari, domani ore 19; Innovyou Sennori – Master Sassari, domani ore 18.30. Riposa Assemini.

B femminile. Terza di andata del massimo campionato regionale in rosa in programma domani. Spiccano gli impegni delle capolista: riposa il San Salvatore Selargius; la Virtus Cagliari, invece, attende la visita dell’Antonianum Quartu, ancora senza vittorie, mentre l’Astro ospiterà la matricola New Basket Ploaghe. Il quadro completo: Astro – New Basket Ploaghe, domani ore 17; Mercede Alghero – Cus Cagliari, domani ore 18; Su Planu – Kiron Elmas, domani ore 17; Virtus Cagliari – Antonianum Quartu, domani ore 18. Riposa San Salvatore.

Promozione. Parte oggi il girone Sud del campionato con una doppia sfida. La “prima” sarà a Terralba, con i padroni di casa che ospitano Iglesias, mentre a poco più di un’ora dopo il Madas Siliqua se la vedrà contro la Beta. Ecco le partite della prima giornata: Genenruxi – Condor Monserrato, domenica ore 18; Sinis Basket – Poetto (16/12); Terralba – Iglesias, oggi alle 19.45; Madas Siliqua – Beta, oggi alle 21; Panda – Spirito Sportivo (24/11); Basket Quartu – Jolly Dolianova (16/11); Serramanna – Sinnai, domenica ore 17.45. Il via al girone Nord, invece, verrà dato il prossimo fine settimana.

© Riproduzione riservata