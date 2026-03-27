Basket Regionale, nel weekend fari puntati sul torneo di Serie B FemminileEcco tutte le sfide del fine settimana
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà l’ormai tradizionale anticipo del torneo di Divisione Regionale 2, in programma stanotte, ad aprire il weekend cestistico isolano.
Serie B Femminile. Fari puntati sul big match tra Astro Cagliari e San Salvatore Selargius (seconda contro quarta). Impegno casalingo, invece, per la capolista Mercede Alghero, contro la Fenix Sassari. La quarta giornata della “Fase a Orologio” al completo: Astro Allianz Ambrosini e Murru-San Salvatore, domenica ore 17.30; Mercede Alghero-Fenix Sassari, domenica ore 18.30; Il Gabbiano-Elmas, lunedì ore 20.45; Su Planu-Pallacanestro Nuoro (16/05). Riposa Antonianum Quartu.
Divisione Regionale 1. Il CUS Cagliari, già promosso in Serie C, va a far visita al CMB Porto Torres, seconda forza del girone. Di grande interesse, in chiave playoff, anche gli incroci Genneruxi-Astro e Sinnai-San Sperate. La 12sima giornata di ritorno: Genneruxi-Astro, domani ore 18; Sinnai-San Sperate, domani ore 18; CMB Porto Torres-CUS Cagliari, domani ore 19.30; CUS Sassari-Mogoro, domani ore 18; Elmas-Santa Croce Olbia, domani ore 19; SAP Alghero-Atletico Cagliari, domani ore 20; Assemini-Ferrini Quartu, domenica ore 20.30.
Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale, stanotte alle 21 l’anticipo Marrubiu-CUS Cagliari. Al Nord, in primo piano la gara tra S. Elene e Olimpia Olbia. Sud. La nona giornata di ritorno: Marrubiu-CUS Cagliari, stasera ore 21; Azzurra Oristano-Basket Iglesias, domani ore 19.45; Settimo-La Casa del Sorriso, domenica ore 20; Serramanna-Carloforte, domenica ore 19; Cagliari Basket-Primavera, domenica ore 20.30; Genneruxi-Beta, mercoledì ore 21.15; Condor Monserrato-Antonianum (07/04); Il Gabbiano-Carbonia (09/04). Nord. Terza giornata di ritorno. Girone Verde (promozione): S. Elene-Olimpia Olbia, domenica ore 18; Macomer 2.0-Masters Sassari (18/04); Pallacanestro Sennori-Shardana Basket (rinv.); Mercede Alghero-Dinamo 2000 (rinv.). Girone Azzurro (classificazione): CMB Porto Torres-Virtus Olbia, domani ore 17; Basket Ghilarza-Arzachena, domenica ore 17; Pallacanestro Nuoro-Nova Pallacanestro, domenica ore 16; Accademia Olmedo-Ichnos Nuoro (rinv.).