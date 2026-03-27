Sarà l’ormai tradizionale anticipo del torneo di Divisione Regionale 2, in programma stanotte, ad aprire il weekend cestistico isolano.

Serie B Femminile. Fari puntati sul big match tra Astro Cagliari e San Salvatore Selargius (seconda contro quarta). Impegno casalingo, invece, per la capolista Mercede Alghero, contro la Fenix Sassari. La quarta giornata della “Fase a Orologio” al completo: Astro Allianz Ambrosini e Murru-San Salvatore, domenica ore 17.30; Mercede Alghero-Fenix Sassari, domenica ore 18.30; Il Gabbiano-Elmas, lunedì ore 20.45; Su Planu-Pallacanestro Nuoro (16/05). Riposa Antonianum Quartu.

Divisione Regionale 1. Il CUS Cagliari, già promosso in Serie C, va a far visita al CMB Porto Torres, seconda forza del girone. Di grande interesse, in chiave playoff, anche gli incroci Genneruxi-Astro e Sinnai-San Sperate. La 12sima giornata di ritorno: Genneruxi-Astro, domani ore 18; Sinnai-San Sperate, domani ore 18; CMB Porto Torres-CUS Cagliari, domani ore 19.30; CUS Sassari-Mogoro, domani ore 18; Elmas-Santa Croce Olbia, domani ore 19; SAP Alghero-Atletico Cagliari, domani ore 20; Assemini-Ferrini Quartu, domenica ore 20.30.

Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale, stanotte alle 21 l’anticipo Marrubiu-CUS Cagliari. Al Nord, in primo piano la gara tra S. Elene e Olimpia Olbia. Sud. La nona giornata di ritorno: Marrubiu-CUS Cagliari, stasera ore 21; Azzurra Oristano-Basket Iglesias, domani ore 19.45; Settimo-La Casa del Sorriso, domenica ore 20; Serramanna-Carloforte, domenica ore 19; Cagliari Basket-Primavera, domenica ore 20.30; Genneruxi-Beta, mercoledì ore 21.15; Condor Monserrato-Antonianum (07/04); Il Gabbiano-Carbonia (09/04). Nord. Terza giornata di ritorno. Girone Verde (promozione): S. Elene-Olimpia Olbia, domenica ore 18; Macomer 2.0-Masters Sassari (18/04); Pallacanestro Sennori-Shardana Basket (rinv.); Mercede Alghero-Dinamo 2000 (rinv.). Girone Azzurro (classificazione): CMB Porto Torres-Virtus Olbia, domani ore 17; Basket Ghilarza-Arzachena, domenica ore 17; Pallacanestro Nuoro-Nova Pallacanestro, domenica ore 16; Accademia Olmedo-Ichnos Nuoro (rinv.).

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