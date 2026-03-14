Niente più calcoli: per il Cus Cagliari è il momento di fare punti. Nel prossimo turno di A2 Femminile le universitarie tornano sul parquet di Sa Duchessa per affrontare l’Alperia Basket Club Bolzano, in una gara che pesa molto nella corsa alla salvezza diretta.

La squadra allenata da Federico Xaxa arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive - il ko casalingo contro Faenza e quello sul campo dell’Alpo - e ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona playout.

Il calendario non lascia molto margine: dopo Bolzano il Cus affronterà Rovigo ancora in casa, poi la trasferta di Alcamo e infine il turno di riposo all’ultima giornata di regular season. La classifica vede al momento le cagliaritane in svantaggio negli scontri diretti con Vicenza e Trieste (a quota 16 e 18 punti), mentre resta favorevole quello con Rovigo, battuta all’andata. Per questo la sfida contro Bolzano assume un peso specifico importante.

L’avversaria, però, è di alto livello. L’Alperia occupa il terzo posto in classifica ed è guidata dall’esperto coach Massimo Romano. Le altoatesine arrivano dal passo falso contro Faenza, ma possono contare su un roster di qualità con giocatrici di esperienza come Cecili, Manzotti e Schwienbacher.

Contro una squadra di questo calibro al Cus servirà una prestazione di grande intensità, oltre alla produzione offensiva delle sue principali realizzatrici, tra cui Kinga Piędel.

«Questi due punti saranno fondamentali per provare ad arrivare alla fine della regular season in una posizione migliore - dice la giocatrice -. Abbiamo lavorato sodo durante la settimana per prepararci al meglio. Bolzano è una squadra solida, lo ha dimostrato per tutto l’anno, ma faremo il possibile per portare a casa la partita».

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