Ha il dovere di crederci, l’Amsicora. La penultima giornata della serie A Élite maschile potrebbe assegnare lo scudetto al Brà, impegnato con il quasi retrocesso Città del Tricolore. La squadra di Roberto Carta non lascia nulla di intentato stasera a Ponte Vittorio, contro il Butterfly Roma.

In prima battuta c’è da difendere il terzo posto minacciato proprio dai romani, e poi attendere i risultati della Lazio, seconda, e del Brà. Poi si faranno i conti. Tra il primo posto e l’Amsicora, che gioca l’ultima partita in casa della stagione, il distacco è di sei punti.

A proposito della Lazio, oggi ospita la Ferrini, finalmente in salvo e con la mente libera da problemi e condizionamenti di classifica. Tre risultati utili consecutivi hanno significato la svolta per la formazione del coach Zuddas (che rientra dopo la squalifica) che vanta due primati, miglior attacco e peggior difesa del campionato.

Serie A Élite femminile

Campionato finito in anticipo. Amsicora campione d’Italia per la terza stagione di fila, Cus Torino retrocesso. Domani, nel capoluogo piemontese, saranno di fronte per la penultima giornata. L’Amsicora ha appena conosciuto la prima sconfitta stagionale, 0-2 con la Lorenzoni Brà, che non ha attenuato la gioia per l’undicesimo scudetto.

Serie A1 maschile

C’è ancora un posto da assegnare nella serie A Élite della prossima stagione, allargata a dieci squadre. Se lo contendono stasera a Roma l’HT Sardegna e la Superba Genova, ovvero le seconde dei due gironi della A1. Entrambe vantano trascorsi nella massima serie (si chiamava A1). L’HT Sardegna, che gioca le partite interne a Uras, ha trovato sulla sua strada il Bondeno e ha difeso il secondo posto dopo il duello con il Cus Cagliari.

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