Basket Divisione Regionale 1, in campo domenica per la penultima giornata del girone playoutUltime battute stagionali nei tornei cestistici regionali
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Ultime battute stagionali nei tornei cestistici regionali. Domenica, infatti, si scenderà in campo per i playout del campionato di Divisione Regionale 1.
In campo. Quarta e penultima giornata di ritorno della seconda fase. Le due partite si giocheranno nella giornata di domenica. Aprirà, a Quartu, la sfida tra Ferrini e Santa Croce, due delle compagini che hanno il miglior ruolino di marcia nella fase playout. Entrambe puntano alla vittoria per centrare la sesta vittoria nei playout. La palla a due è prevista alle 18. A seguire, alle 19.30, si scontreranno Assemini e Mogoro. Padroni di casa che sono alla ricerca del primo sorriso nel girone “salvezza”; i mogoresi, invece, puntano alla terza vittoria stagionale. Turno di riposo per il San Sperate (che dopo la sconfitta casalinga nell’anticipo contro la Ferrini per 69-80 ha già chiuso la stagione).