Arriva la prima ufficialità in casa Ghilarza Calcio in vista della stagione 2026-27: la società giallorossa conferma Simone Deliperi come allenatore della Prima Categoria.Una scelta nel segno della continuità. Deliperi ha lavorato con serietà e competenza, conoscendo profondamente l’ambiente giallorosso: da calciatore ha indossato la maglia del Ghilarza, conquistando anche la Coppa Italia di Eccellenza.

Con Deliperi, viene confermato anche il preparatore atletico Alessandro Masotti.

«Insieme al mister stiamo costruendo la rosa che affronterà il campionato di Prima Categoria 2026-27» dichiara il presidente Fabrizio Miscali. «Ripartiamo dall’ossatura dei calciatori locali che si sono distinti nella passata stagione. A loro affiancheremo alcuni innesti esterni nei ruoli in cui sarà necessario intervenire per rafforzare l’organico».

Nessun proclama, ma idee chiare. «La società non ritiene opportuno fare promesse, soprattutto nel rispetto dei tifosi» prosegue Miscali. «Garantiamo però il massimo impegno per disputare un campionato importante, all’altezza della storia del nostro sodalizio».

Il Ghilarza riparte dunque da Deliperi con l’obiettivo di rilanciarsi subito dopo la retrocessione, puntando su identità, programmazione e innesti mirati. Il mercato entra ora nel vivo, grazie anche al lavoro dei direttori sportivi Massimo Mura e Andrea Gosamo.

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