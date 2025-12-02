La Nuova Icom Selargius torna in campo mercoledì sera per il turno infrasettimanale di Serie A2 Femminile. Alle 21, alla Palestra Lazzeri, le giallonere faranno visita al Gruppo Scotti Empoli, in un momento particolarmente intenso della stagione: per la seconda settimana consecutiva, infatti, la squadra selargina affronta la doppia uscita tra mercoledì e weekend.

La sconfitta di sabato contro Costa Masnaga (una delle capoliste del girone A) ha confermato comunque la buona salute del gruppo allenato da Vasilis Maslarinos, capace di restare competitiva anche contro una delle formazioni più attrezzate del campionato. Il San Salvatore, oggi al quinto posto, cercherà un nuovo slancio prima della trasferta di sabato sul campo del Sanga Milano.

Empoli, ottava a quota 6 punti, si presenta in crescita: nelle ultime due gare ha battuto Moncalieri e superato nettamente Torino (71-43), affidandosi ai punti di Lussignoli e Ianezic. Un avversario in fiducia, dunque, che proverà a sfruttare il fattore campo.

A presentare la sfida è la guardia selargina Francesca Mura: «Mi aspetto una partita intensa. Siamo in una fase della stagione in cui ogni gara pesa, ma non dobbiamo farci influenzare troppo dalla sconfitta contro Costa, una squadra solida e molto organizzata. Empoli arriva da due vittorie e ha mostrato una crescita evidente: serviranno attenzione e continuità per tutti i 40 minuti».

