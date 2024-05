Si terranno domenica, in contemporanea a Capoterra e Lanusei, le fasi finali del campionato Cadetti Msp (Movimento Sportivo Popolare) di pallacanestro.

Le prime quattro classificate al termine della stagione regolare (Superga Cagliari, Il Gabbiano Flumini di Quartu, Condor Monserrato "A" e Phoenix Sport Club Capoterra) si daranno battaglia per il titolo “Gold”, a partire dalle ore 9.30, sul parquet di via Siena a Capoterra. Le altre quattro (Basket Lanusei, Jb Sanluri, Basket Senorbì e Jolly Dolianova) saranno invece di scena, dalle 11, al Palazzetto dello Sport di Lanusei, in località “Lixius”, dove si contenderanno il titolo “Silver”.

«Con le finali di domenica concluderemo i campionati giovanili 2023/2024 - commenta Alberto Manca, responsabile del Settore Pallacanestro Msp - colgo dunque l'occasione per ringraziare le società Basket Club San Sperate, Basket Settimo, Phoenix Sport Club e Basket Lanusei per essersi rese disponibili a ospitare quest'anno le varie fasi finali delle categorie Allievi, Propaganda, Senior, Juniores, Ragazzi e Cadetti. La stagione proseguirà con i campionati Open che in questo momento vedono le squadre maschili impegnate nei quarti e quelle femminili in semifinale».

