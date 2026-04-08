E' andata in archivio anche la quinta giornata del Super Next Gen Forte Village 2026, il torneo che coinvolge i migliori tennisti under 16 e under 18 d’Italia, sui campi del Gt Generale Rossi di Cagliari.

Sipario sui match del secondo turno per il tabellone maschile e femminile.

Da questa mattina, via a diciassette incontri che hanno preso il via alle 9, mentre l’inizio del turno pomeridiano è fissato per le 15.

Ieri, nel main draw maschile hanno passato il turno Mostallino, Contessa, Madeddu, Franschi, Piredda, Retrosi, Nurra, Mura e Barretta.

Menzione speciale per il tennista di casa Luca Aiolfi, autore di una grande prova e vittoria contro il più quotato Cerrai.

Nel tabellone femminile, avanti Migliavacca, Moi, Muzzi, Cadoni, Nitu, Polano e Cozzi.

La giornata si è chiusa nella cornice di Palazzo Doglio. Alla presenza di quaranta atleti, del presidente del circolo Giuseppe Dessì e del vicepresidente Massimo Macchia, sono stati consegnati riconoscimenti ufficiali al delegato allo sport della Città Metropolitana di Cagliari Antonio Pani, al presidente del Consiglio Comunale di Cagliari Marco Benucci e all’assessore comunale allo Sport, tempo libero e impiantistica sportiva Giuseppe Macciotta.

Consegnato il "Premio Gruppo Unione Sarda" al Ct Decimomannu, circolo con il maggior numero di atleti iscritti al torneo, con la classifica generale che vede ai primi posti anche Tc Terranova, Sporting Ct Quartu, Torres Tennis e lo stesso Gt Generale Rossi.

Un riconoscimento, da parte del Gruppo tennis Generale Rossi, è stato consegnato al comandante del Comando Militare Esercito Sardegna Stefano Scanu.

Riconoscimenti anche per i main sponsor del Super Next Gen: Forte Village, Gruppo Unione Sarda, Palazzo Doglio e La Casa del Grano.

Premiati anche gli altri sponsor della manifestazione.

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