Obiettivo riscatto. Dopo il -15 incassato sabato scorso a Pesaro contro il Loreto, la Confelici Cagliari torna a Monte Mixi per il 2° turno della Poule Gold di Serie B Interregionale: avversaria un'altra formazione pesarese come il Bramante, appaiata in classifica a quota 10 punti e ugualmente sconfitta nel turno d'apertura (in casa de L'Aquila, 78-74).

Come preventivato alla vigilia, il livello delle avversarie è cresciuto notevolmente. L'Esperia, ora, vuole adeguarsi per non perdere terreno in ottica playoff: per ottenerli servirà ottenere uno dei primi posti in classifica, e i granata (partiti dalla quarta posizione nella grigilia) sono scivolati in nona posizione in seguito alla battuta d'arresto del primo turno. Nulla di irreparabile: il percorso è appena iniziato, e l'obiettivo resta tranquillamente alla portata. Contro il Bramante, però, sarà necessario ritrovare quella stessa verve che aveva permesso agli esperini di concludere in seconda posizione il percorso in regular season.

