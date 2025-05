Sarà Clelia Soddu, giovane e promettente pilota di Chiaramonti, a rappresentare l’Italia nel primo round dell’Academy Cik Fia Junior Trophy in programma a Valencia. Si dovrà misurare con altri 51 piloti provenienti da ogni angolo del mondo in una competizione che prevede tre tappe – Valencia, Mulsen (Germania) e Cremona (Italia) – e che assegnerà il prestigioso trofeo Cik Fia che in passato si sono aggiudicati driver del calibro di Leclerc, Russell ed Ocon.

A rappresentare l’Italia quest’anno per la prima volta ci sarà una pilotessa sarda: Clelia Soddu difenderà il tricolore nella kermesse internazionale scelta da Aci Sport tra i candidati italiani. I piloti impiegheranno telai e motori tutti uguali che saranno assegnati tramite sorteggio e scambiati a ogni gara. Una formula studiata per mettere in evidenza i meriti dei piloti. Inoltre, a osservare da vicino l’operato delle dame in gara ci sarà una speciale commissione, “Woman in Motorsport”.

Clelia Soddu, tesserata della scuderia K 4 Mori di Sassari e qui in gara coi colori della nazionale Aci Team Italia, aveva fatto le prime esperienze al volante nella categoria mini nel Campionato Regionale Karting, per poi passare alla Junior e all’Italiano. Un percorso che l’ha portata fino al questo blasonato appuntamento in azzurro.

A supportare Clelia ci saranno il suo meccanico di fiducia, Giancarlo Dettori, e tutto il team K 4 Mori gestito da Antonio Dettori. «Siamo entusiasti di questo opportunità, che arriva grazie al lavoro fatto con serietà e costanza da Clelia e dalla sua famiglia, che ci ha dato totale fiducia, indispensabile per costruire un programma fruttuoso. Speriamo di riuscire nell’intento di portare l’Italia in alto in questo campionato e ringraziamo Aci Sport per questa opportunità".

