Carlo Saba non è più l'allenatore dell'Uta in Promozione. Lo annuncia la società, con un comunicato.

«In questi quattro anni abbiamo condiviso lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte (non tante per fortuna) e, soprattutto, tanta passione. Con professionalità e dedizione, il Mister ha saputo guidare il gruppo, lasciando un’impronta fatta di valori, spirito di squadra e crescita», scrive l’Uta.

«Con lui abbiamo vinto tanto e abbiamo portato la squadra a livelli mai raggiunti prima per il paese. A lui va il nostro più sincero grazie per la serietà, la disponibilità e il rapporto umano che ha saputo costruire con tutti noi. Gli auguriamo il meglio per il futuro, dentro e fuori dal campo».

