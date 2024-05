Sono riprese giovedì, dopo una lunga interruzione, le dimostrazioni di basket in carrozzina dei Bads negli istituti scolastici.

La storica compagine di Quartu Sant'Elena, prossima al compimento dei 25 anni di attività, ha trascorso la mattinata in compagnia degli studenti del Liceo Classico-Scientifico Euclide di Cagliari.

L'iniziativa, organizzata dalla professoressa Eleonora Ledda in collaborazione con l'Uisp, Unione Italiana Sport Per tutti, è stata articolata in vari momenti: dopo l'introduzione della professoressa Ledda, la parola è passata al presidente-giocatore dei Bads Alberto Garau che ha illustrato l'attività del sodalizio rossoblù e poi presentato uno per uno gli altri atleti presenti in palestra. Dopodiché è andata in scena una partita dimostrativa cinque contro cinque tra rossi e bianchi. Al termine dell'incontro le carrozzine sono state messe a disposizione degli studenti che si sono cimentati per la prima volta nel gioco del basket in carrozzina. La mattinata si è conclusa con una gara di tiro e poi con un momento dedicato alle domande degli studenti agli atleti.

«Per varie vicissitudini», spiega Garau, «abbiamo dovuto interrompere 5 anni fa le visite nelle scuole, per cui siamo molto contenti di essere tornati tra i giovani e di avergli fatto scoprire e provare questo bellissimo sport. Per me, che ricopro anche il ruolo di Responsabile dello Sviluppo Territoriale della Uisp per il basket in carrozzina, poi è una soddisfazione doppia perché è la prima volta che la Uisp è entrata con il wheelchair basketball in un istituto scolastico sardo».

