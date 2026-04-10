C'è in palio la pole position nei playoff scudetto di basket in carrozzina sabato a meda (inizio alle 20.30) tra i pluricampioni italiani della Briantea84 Cantù e la Dinamo Lab. Le due squadre hanno di fatto dominato la regular season, ma non si sono incrociate in Coppa Italia, entrambe eliminate in modo piuttosto sorprendente in semifinale; l’unico precedente stagionale è quindi il confronto dell’andata in Sardegna, quando i campioni d’Italia in carica si sono imposti di misura 65 a 64.

Il capitano della squadra sassarese Enrico Ghione presenta la gara: "Giocare a Cantù, col palazzetto pieno, è sempre una bella esperienza, personalmente mi gasa. Noi siamo concentrati più su di noi, anche se studiamo tattiche diverse a seconda dell’avversaria. Ogni possesso conta. Cerchiamo la vittoria anzitutto e gli incroci non ci preoccupano, perché le prime quattro sono tutte all’altezza".

Alle 15.30 il fanalino di coda della Serie A, la Banca delle Terre Venete Vicenza ospiterà l’Asinara Waves E-Ambiente di Porto Torres, ormai tagliata fuori dai playoff a causa dello 0-2 col Santo Stefano.

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