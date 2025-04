Tutto pronto al PalaSerradimigni per le Final Eight dell'Eurocup 1 di basket in carrozzina. Dal 24 al 27 aprile Sassari ospita le otto protagoniste, e tra queste la Dinamo Lab, che curerà anche l'organizzazione dell'importante coppa europe.

Due i gironi di qualificazione, ognuno composto da quattro squadre. La squadra sassarese è stata inserita nel gruppo A con i tedeschi del Koln, gli spagnoli di Gran Canaria e i francesi dell’Hyeres Handi Basket, recenti vincitori della Coppa di Francia 2025. Nell’altro girone Cantù, Galatasaray (Turchia), Bilbao (Spagna) e Le Puy en Velay (Francia).

Giovedì alle 12 la squadra di Foden affronterà i francesi dell’Hyeres, mentre alle 16.30 se la vedrà con i tedeschi del Koln 99ers. Venerdì alle 9.30 chiusura di raggruppamento nel match contro il Gran Canaria. Passano alle semifinali le prime due.

Gianmario Dettori, vicepresidente della Dinamo e dirigente di riferimento della Lab commenta: “E’ un grande orgoglio per noi organizzare un evento di questa portata. La federazione internazionale ha scelto ancora una volta la Sardegna e Sassari per disputare un evento clou del panorama europeo. È una competizione durissima, l’Eurocup 1 mette di fronte roster di assoluto livello con società molto ambiziose e attrezzate".

