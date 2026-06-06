Il sensibile calo delle quotazioni del riso che sta determinando pesanti ripercussioni economiche sulle aziende agricole, già fortemente penalizzate dall’aumento dei costi di produzione, energetici e gestionali dovuti al delicato scenario internazionale e sotto pressione anche a causa delle grandi importazioni dall'India. Un quadro preoccupante che interessa anche i risicoltori della provincia di Oristano. Per questo oggi la Coldiretti ha indirizzato una lettera al Ministero dell’Agricoltura per chiedere la convocazione urgente del Tavolo Nazionale della Filiera Risicola, già istituito presso il dicastero, alla luce della grave situazione che sta interessando il comparto risicolo nazionale.

“Le imprese risicole stanno affrontando una fase di estrema difficoltà – si legge nella lettera – che rischia di compromettere la sostenibilità economica del settore e la continuità produttiva di una coltura strategica per l’agricoltura italiana e per interi territori vocati”.

Per questo l’Organizzazione ritiene indispensabile un confronto immediato tra tutti i soggetti della filiera e le istituzioni competenti, con l’obiettivo di analizzare l’attuale situazione di mercato e l’andamento delle quotazioni, valutare interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole e individuare strumenti concreti per garantire la tenuta del comparto.

Tra le proposte avanzate da Coldiretti e indicate nella lettera, c’è “l’attivazione di uno specifico bando indigenti per l’acquisto e la distribuzione di riso italiano, una misura che consentirebbe di sostenere contemporaneamente le famiglie in difficoltà e le aziende agricole nazionali, valorizzando una produzione simbolo del Made in Italy agroalimentare”.

Nella lettera viene inoltre richiesta, nell’ambito delle risorse previste dal piano “Coltiva Italia”, l’istituzione di un fondo dedicato ai contratti di filiera per il comparto risicolo, finalizzato a sostenere investimenti, programmazione produttiva, aggregazione dell’offerta e valorizzazione del riso italiano, garantendo maggiore stabilità economica alle imprese agricole e rafforzando la competitività dell’intera filiera.

“La crisi che sta colpendo il settore richiede risposte rapide e concrete – sottolinea Coldiretti – Il riso rappresenta una produzione strategica per il Paese, per l’economia agricola e per la tutela di territori unici sotto il profilo ambientale, paesaggistico e produttivo. Per questo è necessario attivare al più presto il confronto istituzionale e mettere in campo misure efficaci per sostenere le imprese e garantire un futuro al comparto”.



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