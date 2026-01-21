Il San Salvatore Selargius (A2 Femminile) ha scelto l’esperienza internazionale di Anniina Aijanen per completare il reparto ali e colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Sidney Erikstrup, che aveva salutato il club giallonero lo scorso dicembre.

Ala finlandese classe 1995, alta 188 centimetri, Aijanen arriva da un’ottima stagione in Serie A2 con la Nuova Pallacanestro Treviso, chiusa a 11,6 punti e 7 rimbalzi di media, con percentuali solide sia dal campo che dalla lunetta. Un profilo di spessore europeo, con alle spalle un lungo percorso tra NCAA, Spagna, Germania e massima serie finlandese, oltre alle presenze con la Nazionale senior del suo Paese.

Decisivo, nella scelta, il confronto con coach Maslarinos, che le ha illustrato il progetto tecnico del San Salvatore: «Venivo da una situazione difficile nella mia precedente squadra e cercavo una nuova opportunità. Dopo aver parlato con l’allenatore e conosciuto la sua visione, ho capito che poteva essere il contesto giusto per crescere e aiutare la squadra. Avevo già giocato in Italia e mi è sembrata una grande occasione».

Giocatrice capace di farsi valere vicino a canestro ma anche di allargare il campo con il tiro da fuori, Aijanen ama giocare per la squadra, e manda un messaggio ambizioso: «Il mio obiettivo è migliorare ancora e arrivare il più lontano possibile nei playoff insieme alla squadra».

