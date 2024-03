Il torneo di basket giovanile più longevo dell'Isola è pronto a tornare per il 37° anno consecutivo. Giovedì 28 e venerdì 29 marzo torna il "Trofeo Segni", tradizionale appuntamento pasquale della pallacanestro sarda.

In attesa di tornare nella sua casa "naturale" del PalaCep di via Talete, a Cagliari, la kermesse ideata dal Maestro di Sport Ermanno Iaci e organizzata dall'Astro sarà distribuita su diversi campi del Capoluogo e dell'hinterland: il PalaCus di Sa Duchessa, il PalaCus di Sa Duchessa, il PalaEsperia, il campo di via Zagabria a Genneruxi e il PalaMellano di Sestu.

Ai nastri di partenza del Torneo Under 15 maschile ci saranno i padroni di casa dell'Astro, l'Esperia Olimpia Cagliari, la Pall. Genneruxi, la Dinamo 2000 Sassari e altri habitué della manifestazione come Morbegno, Sancat Firenze, Roma Eur ed Esquilino. Per la categoria Under 14 femminile scenderanno invece in campo Pallacanestro Firenze, Cus Cagliari, Use Empoli e Astro.

Venerdì 29 marzo, al PalaMellano, sono in programma le finali. Sabato 30, invece, atleti e accompagnatori andranno in visita a Torre delle Stelle.

«Chi, come me, ha avuto la fortuna di partecipare al Trofeo Segni, può dire di aver fatto un’esperienza unica di sport e amicizia», sottolinea il presidente dell'Astro Riccardo Fiorelli, «al “Segni”, in soli tre giorni, crescono allenatori e giocatori, migliora la qualità sportiva e il sorriso del pubblico, nascono amicizie e amori, si rafforza la passione per il nostro meraviglioso sport».

