Due su due in Europe Cup e ora anche la vittoria nella prima di campionato. A Brescia, che ospita l'Opening Day della serie A, la Dinamo Women si impone sul San Martino di Lupari per 74-64.

Determinante l'ottimo avvio della squadra allenata da Citrini: 22-10 dopo il primo quarto e addirittura 45-25 al riposo. Dopo l'intervallo le venete hanno provato a rientrare in gara e nell'ultima frazione si sono portate anche a -6, ma Sassari ha respinto il tentativo, pur ruotando tutte e dieci le giocatrici.

Il tabellino della Dinamo Women: Sammartino 2, Richards 9, Carangelo 19, Trozzola, Spinelli 6, Poindexter 5, Boros 5, Egwoh 2, Treffers 19, Turel 9. All. Citrini

© Riproduzione riservata