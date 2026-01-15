Colpo esterno dell’Elmas, in casa dell’Astro Cagliari, nel recupero della 13sima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine allenata da Giancarlo Bogo, nel match giocato nella serata di ieri, si è imposta per 69-76, al termine di una sfida combattuta. Un successo fondamentale in chiave classifica. I masesi, infatti, si portano così in terza posizione solitaria, a quota 22 punti.

La gara. Astro che parte forte, portandosi sul +9 al 10’ (24-15). Nella seconda frazione i padroni di casa continuano a comandare, anche se il vantaggio va ad assottigliarsi fino al +5 dell’intervallo (44-39 al 20’). Terza frazione che scorre sulle ali dell’equilibrio e margine che rimane invariato al 30’ (56-51). Nell’ultima frazione gli ospiti ribaltano la situazione, grazie, in particolare, ai canestri messi a segno da Simbula, Silla e Borghero. All’Astro non basta la grande vena realizzativa di Salis (25 punti e miglior realizzatore della gara) per portare a casa la vittoria.

Il tabellino.

Astro – Elmas 69 – 75

Astro: Fancello 6, Serra 14, Pagani 6, Berti, Melis, Salis 25, Migliozzi 11, Badellino 5, D. Piccolo 2, Orrù, P. Piccolo, Congiu. Allenatore Zedda.

Elmas: Simbula 20, Cordeddu 5, Raspa 6, Zuddas, Uda 5, Vadilonga 6, Zonta 10, Silla 9, Ruggeri, Borghero 13, Filigheddu 2. Allenatore Bogo.

Arbitri: Solinas e Margaritella.

Parziali: 24-15; 44-39; 56-51; 69-76.

