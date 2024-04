Entra nel vivo il campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Al sud proseguono i playoff, mentre al Nord manca poco alla fine della regular season.

Sud. Due le gare dei Quarti di Finale giocate nel weekend. In primo piano il colpo esterno del Sinnai, che espugna il parquet dello Spirito Sportivo per 56-58, fa “saltare” il fattore campo e si porta avanti nella serie. La compagine allenata da Tony Atella parte forte e nei primi due quarti prende il largo (18-36 al 20’). Nella terza frazione Sinnai sembra gestire la situazione (32-48 al 30’), ma negli ultimi 10’ ecco la grande reazione dello Spirito Sportivo che riesce quasi a recuperare il divario e chiude a ridosso degli avversari. Il miglior realizzatore è tra i padroni di casa, Fancello con 19 punti. Nell’altra sfida, invece, il Poetto Gruppo Ena supera Carloforte (63-57) e pareggia la serie (1-1). Decisiva, a questo punto, gara 3. L’avvio è di marca cagliaritana (14-8 al 10’). Nel secondo quarto i carlofortini reagiscono e chiudono avanti poco prima dell’intervallo (23-25 al 20’). Il rientro, però, nuovo tentativo di fuga del Poetto che raggiunge anche i 10 punti di vantaggio (48-38 al 30’). Negli ultimi 10’ il Carloforte tenta di tornare in scia, ma i padroni di casa chiudono la gara sul +6. Top scorer è Aralossi, con 17 punti. Oggi si torna in campo. Per gara 2 si gioca, alle 21, Condor Monserrato-Mogoro e Sinnai-Spirito Sportivo.

Nord. Nella sfida tra prima e seconda della classe, vince la capolista Aurea Sassari, che supera Nulvi per 64-40. Sfida abbastanza equilibrata nei primi due quarti (33-27 al 20’), con i sassaresi che prendono il largo dopo l’intervallo (46-31 al 30’). Il miglior realizzatore è Langiu, dell’Aurea, con 17 punti. Tra le inseguitrici vincono Pallacanestro Nuoro e Santa Croce Olbia. I nuoresi si impongono per 99-86 contro il Basket 90 Masters, trascinati dai 33 punti messi a segno da Puddu, mentre gli olbiesi superano il CMB Porto Torres con il punteggio di 76-64. Terza vittoria stagionale, invece, per la Sant’Elene Dorgali, vittoriosa contro la SAP Alghero per 60-55. Il quadro della decima giornata di ritorno si chiuderà oggi, con la sfida tra Sennori e New Basket Ploaghe.

© Riproduzione riservata