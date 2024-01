Un inizio di 2024 a ranghi ridotti nel campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Un weekend “spezzatino”, con tanti posticipi e rinvii nei tre gironi isolani.

Sud. Nel girone A arriva la conferma della capolista Mogoro che espugna il parquet del Genneruxi per 63-70 al termine di 40’ combattuti. Nei primi due quarti le due squadre si alternano al comando (16-14 al 10’ e 29-31 al 20’). Mogoresi sul +4 al 30’ (45-49), consolidato negli ultimi 10’ di gioco, grazie alla leadership e ai 36 punti finali di Claudio Piras. Alle spalle non molla la presa il Basket Quartu, vittorioso sul campo della Polisportiva Gonnosfanadiga per 73-102. Tra i quartesi è Sainas il migliore con 24 punti. Chiude il quadro delle gare disputate (Beta-Azzurra si giocherà sabato 20 gennaio) la vittoria del Serramanna contro il Marrubiu per 64-58. Ospiti che partono forte (6-19 al 10’), ma si fanno riprendere poco prima dell’intervallo (33 pari al 20’). Contesa che prosegue punto a punto fino ai secondi finali, con i padroni di casa che, alla fine, portano a casa la vittoria. Miglior realizzatore è Caredda, con 24 punti. Nel girone B si gioca solamente una gara, quella tra Jolly Dolianova e Gruppo Ena Poetto. Vittoria dei cagliaritani per 59-71, trascinati dai 18 punti di Serri. Rinviate due partite (Su Planu-Carloforte e Carbonia-Madas Siliqua), mentre domani si disputerà Condor Monserrato-Su Stampu Assemini.

Nord. L’anno nuovo comincia sempre sotto il segno dell’Aurea Sassari che vince per 64-72 sul parquet di Nulvi. Partita intensa ed equilibrata, con i padroni di casa avanti al 20’ (39-37). Nel terzo quarto il quintetto allenato da Carlo Basoli mette la testa avanti (47-53 al 30’) per poi riuscire a mantenere il margine nel finale, trascinata dai 27 punti di Langiu. Alle spalle sconfitta per il CMB Porto Torres, in casa, contro la Santa Croce Olbia, per 67-81. Nette, invece, le vittorie di New Basket Ploaghe contro il Sennori (105-41 con un Mattu da 24 punti) e della Sap Alghero sulla Sant’Elene (86-44). Rinviata, infine, la sfida tra Basket 90 Masters Sassari e Pallacanestro Nuoro.

