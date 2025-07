Dopo l'addio di Bebo Piras, l'Arzachena ha trovato in 48 ore il nuovo tecnico. Si tratta di Mauro Ottaviani, che per oltre dieci anni ha allenato in alcune delle realtà giovanili più importanti d’Italia, tra cui Lazio (Giovanissimi e Allievi Nazionali), Sampdoria (Under 13, 14 e 15), Tor di Quinto, Lodigiani, Montespaccato, Vis Artena, Polisportiva Ostiense e Aurelia Antica Aurelio.

Si tratta di un ritorno: nella stagione 2018-2019 aveva guidato con successo l'Under 17 Nazionale dell’Arzachena e collaborato con la prima squadra in Lega Pro, dimostrando grande professionalità e passione. «Fortemente voluto dal direttore sportivo Antonello Zucchi», spiega la società, «con cui ha condiviso diverse esperienze in passato, Ottaviani ha scelto con convinzione il progetto biancoverde, nonostante richieste da due settori giovanili di Serie A».

«Sono molto contento di tornare ad Arzachena e per questo devo ringraziare sia il presidente Pasquale Cossu che il direttore Antonello Zucchi per questa grande opportunità», ha detto il nuovo allenatore Ottaviani. «Torno per la mia seconda esperienza in società, concentrandomi al massimo in nome dei colori della squadra».

© Riproduzione riservata