Ultimo turno del torneo di Divisione Regionale 2 di basket ricco di contenuti. Al Sud potrebbe arrivare il primo allungo in testa, mentre al Nord regna grande l’equilibrio nei due gironi.

Sud. La capolista Azzurra Oristano potrebbe andare in fuga in caso di vittoria nel posticipo di stasera a Carbonia. Il vantaggio sulle immediate inseguitrici salirebbe a 6 punti che, dopo la 13sima di andata, sono diventate 2. Serramanna, infatti, vince lo scontro diretto in casa del Cagliari Basket (66-75 il finale) e la raggiunge a quota 18 punti in seconda posizione. Ospiti sempre avanti (13-24 al 10’, 34-40 al 20’ e 50-57 al 30’) fino al +9 finale. Serramanna, nell’arco dei 40’, trascinato dai 32 punti firmati da Secci. Tra le gare disputate (al momento 4 giocate su 8) spicca anche la vittoria de La Casa del Sorriso sul difficile campo della Primavera Gonnosfanadiga per 56-59. Vittoria di misura anche per Iglesias che si impone contro il CUS Cagliari per 59-57. Infine, seconda vittoria stagionale per il Beta Cagliari che supera Marrubiu per 54-46 (tra i cagliaritani Franceschi firma 11 punti). Tra stanotte e domani le gare Carbonia-Azzurra, Il Gabbiano-Condor Monserrato e Genneruxi-Settimo. Rinviata, invece, Antonianum-Carloforte.

Nord. Doppia coppia alla guida dei due gironi. Nel girone A guida sempre il tandem Sennori-Masters. I primi vincono in trasferta, sul parquet della Mercede Alghero, per 82-90 (nelle fila sennoresi Marreu è il top scorer con 19 punti), mentre i sassaresi non hanno problemi contro l’Accademia Olmedo, vincendo per 95-74 (nella Masters è Vanacore il migliore con 24 punti). Nello stesso girone da segnalare la travolgente vittoria dell’Olimpia Olbia contro la Nova Pallacanestro (131-64) e il colpo esterno della Virtus Olbia, trascinata da Marogna (26 punti) sul campo dell’Arzachena (65-70). Nel girone B botta e risposta tra Macomer 2.0 e Shardana Basket. Entrambe vincono in trasferta: i macomeresi sul campo del CMB Porto Torres (62-86), i sassaresi contro la Pallacanestro Nuoro (79-88). Nelle altre due gare in programma spiccano i successi di Ghilarza (70-61 contro la Dinamo 2000) e S. Elene (68-35 contro la Ichnos Nuoro).

© Riproduzione riservata