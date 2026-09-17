Dopo la lunga pausa estiva, il pilota cagliaritano Giorgio Basoli è pronto per il ritorno in pista a Vallelunga, circuito che da domani a domenica ospiterà il quarto round del Campionato Legend Cars Trophy 2026.

Il 19enne, dopo anni di esperienza e successi nel karting, ha scelto di cimentarsi in una nuova sfida al volante delle particolari vetture americane che pesano circa 470kg e che possono contare su un motore Yamaha da 900cc di cilindrata e una potenza di 140 cavalli.

Il Campionato si era aperto in primavera sulla stessa pista e, dopo le tappe a Varano de’ Melegari e Magione, riparte prima dei due round conclusivi al Mugello (da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, da confermare) e a Misano (da venerdì 13 a domenica 15 novembre).

Nella prima parte di questa stagione d’esordio, il giovane portacolori di Me.Da. e Legendcar Sardegna ha già collezionato risultati significativi, a partire dal terzo posto in gara1 e dal secondo posto in gara2 firmati a Vallelunga, e dalla prima vittoria, ottenuta in gara1 a Varano de’ Melegari. Poi, una serie di contatti e sfortunati incidenti ha tenuto Basoli lontano del podio a Magione, dove aveva però realizzato il miglior tempo in qualifica e siglato la pole position. Adesso si ricomincia e, di nuovo sugli asfalti del circuito laziale, si tornerà in pista a caccia di punti d’oro per il titolo, forti anche dei test compiuti sullo stesso tracciato due settimane fa.

Il programma del fine settimana prevede due sessioni di prove libere (20' ciascuna) nella giornata di venerdì, con i concorrenti divisi in gruppo A, in pista alle 9.35 e alle 12, e gruppo B, previsto alle 10.35 e alle 13.35. Sabato, la giornata di aprirà con le qualifiche A (9.25-9.45) e B (9.50-10.10) e proseguirà con Gara1 A (12.55-13.13) e Gara1 B (15.55-16.13). Domenica, spazio a Gara2 A (9.25-9.43), Gara2 B (15.55-16.13), Gara 3 A (17.10-17.28) e Gara3 B (17.45-18.03).

Giorgio Basoli dichiara: «Nonostante la lunga pausa, le aspettative sono buone, anche perché i test effettuati due settimane fa hanno evidenziato notevoli progressi rispetto alla prima parte della stagione. Si preannuncia un buon week end, salvo imprevisti: abbiamo lavorato tanto con il team per compiere degli ulteriori passi avanti e, inoltre, io stesso ho continuato ad allenarmi, durante tutta l’estate, per arrivare pronto anche dal punto di vista fisico. A Magione, prima della sosta, era andato tutto per il verso sbagliato, adesso punto a riscattarmi e sono fiducioso».

Il team manager di Me.Da. e Legend Cars Sardegna Antonio Dettori rilancia: «Sarà un fine settimana di gara molto impegnativo perché perdere punti in questo momento della stagione sarebbe dura per tutti. Sappiamo che gli avversari saranno molto competitivi ma siamo convinti del potenziale di Giorgio Basoli e dell’intera squadra. Tutti, compreso l’altro pilota del team, Angelo Ardito, che compete nella categoria Master, hanno fatto un ottimo lavoro nei test effettuati proprio a Vallelunga il 29/30 agosto. L’auspicio è che si corrano delle gare senza incidenti, visto che ultimamente siamo stati un po’ sfortunati con i contatti. Tutto quello che verrà, sarà buono. È il nostro anno d’esordio e siamo già qui a giocarci dei titoli, quindi non posso che essere molto contento di quanto è stato fatto finora».

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