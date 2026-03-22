C’è anche il sardo Thomas Acunzo tra i convocati del commissario tecnico Marco Sodini in vista del Torneo “Albert Schweitzer”, prestigiosa rassegna internazionale Under 18 organizzata dalla federazione tedesca tra Mannheim e Viernheim. L’Italia si radunerà nei prossimi giorni per preparare l’appuntamento, in programma dal 4 all’11 aprile, al quale prenderanno parte alcune delle migliori selezioni giovanili del panorama mondiale. Il ct azzurro ha selezionato 16 giocatori per il raduno iniziale, ma saranno soltanto 12 quelli che prenderanno parte al torneo.

Originario di Selargius, Acunzo è uno dei prospetti più interessanti della sua annata. Ala-pivot classe 2008, è attualmente inserito nel settore giovanile della Pallacanestro Cantù, dove sta proseguendo il proprio percorso di crescita.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel girone B insieme a Serbia, Cina, Nuova Zelanda, Brasile e Lettonia. Nel gruppo A figurano invece Svezia, Turchia, Giappone, Slovenia, Germania e Bahrain. Per l’Italia si tratta della 18^ partecipazione alla competizione: il miglior risultato resta la vittoria del 1983, poi replicata nel 2014.

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