Ferrini Delogu Legnami in vetta, Innovyou Sennori e Olimpia Cagliari in scia. Non riserva sorprese l'ultimo turno dell'anno solare nella Serie C Unica di basket maschile. Il primato è sempre affare esclusivo dei quartesi allenati da Daniele Cocco e Nicola Elia, che in avvio soffrono l'intraprendenza di un Elmas in crescita (+8 per i masesi alla pausa lunga), per poi ribaltare le sorti dell'incontro grazie ai protagonisti di sempre: Mauro Graviano (25 punti) e, soprattutto, Giuliano Samoggia, implacabile con 31 personali (79-62).

Non resta a guardare l'Olimpia, che a Sestu, sul campo dell'Astro, domina per tutti i 40 minuti e conduce in porto senza patemi l'ottava vittoria stagionale (86-62). Coach Zucca si gode i segnali di crescita mostrati dai suoi giovanissimi: da Mercenaro (13 a referto dopo essere stato prezioso meno di 24 ore prima anche per l'Esperia sul campo di Grottaferrata), passando per Terrosu e Piras.

Inizio in salita e cambio di passo nel secondo tempo anche per l'Innovyou Sennori, che nonostante l'assenza del capitano Merella prosegue la sua striscia positiva (quinta vittoria in fila) superando a Sorso un coriaceo Antonianum (81-65). Con personalità, Jordan e soci avevano messo in difficoltà i padroni di casa nei primi 20 minuti. Alla lunga, però, è venuta fuori la qualità di Hubalek, top scorer con 34 punti.

Affermazione del Sant'Orsola nel derby sassarese con il Cus: al PalaSimula è finita 80-63 per gli arancioneri di coach Porcu, capaci di mandare a segno ben 11 giocatori sui 12 iscritti a referto.

Non ci sono state sorprese, infine, nello scontro diretto tra compagini in orbita Banco di Sardegna Sassari, con la Torres che è partita forte contro la Dinamo Academy Alghero, controllando poi i tentativi di rimonta nel finale (85-74).

Riposava Il Veliero Calasetta, fresco di avvicendamento in panchina tra Danilo Magiera e Simone Frisolone. Il campionato riprenderà tra sabato 6 e domenica 7 gennaio con Calasetta-Astro, Torres-Ferrini, Elmas-Sant'Orsola, Olimpia-Sennori, Antonianum-Dinamo Academy Alghero.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 18, Innovyou Sennori e Olimpia Cagliari 16, Sant'Orsola e Torres 14, Antonianum e Manitech Elmas 10, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 4, Astro Cagliari 2.

Astro-Olimpia 62-86

Astro: Sechi 1, Susini 4, Manca 1, A. Bonacci 9, Balia, Sanciu 10, L. Bonacci 2, Solinas 10, Badellino, Poma 22, Bonomo 3. Allenatore Frau

Olimpia Cagliari: Motzo 10, Mercenaro 13, Tocco 9, Piana 1, Piras 12, Chessa 4, Corsi 10, Palazzi 1, Dessì 1, Frattaroli 4, Pili 8, Terrosu 13. Allenatore Zucca

Parziali: 11-22; 27-45; 43-68

Sennori-Antonianum 81-65

Innovyou Sennori: Nieddu ne, Cordedda 18, Corrias 4, Cherchi, S. Piras 4, Doneddu ne, M. Piras 6, Marreu, Pisano 9, Bertolini 6, Hubalek 34, Medda ne. Allenatore G. Piras

Antonianum Quartu: Astara 5, Pau, Piras 6, Ruggeri ne, Passa 18, Saddi 5, Jordan 22, Onnis 5, Piludu 4, Oliva. Allenatore Bogo

Parziali: 20-18; 45-42; 58-50

Sant’Orsola-Cus Sassari 80-63

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 3, Puggioni 9, Solinas 5, Serra 11, Mura, Desole 4, Fara 9, Cugia 2, Gueye 8, Usai 1, Scanu Manunta 17, Fancello 11. Allenatore Porcu

Cus Sassari: Onali 2, Dongu 1, Demartis 2, Lizzeri 3, Spanu 15, Ruiu, Campus 2, Cecchini 5, Piras 5, D’Elia 20, Canu, Gaio 8. Allenatore Sassu

Parziali: 28-16; 49-28; 73-37

Ferrini-Elmas 79-62

Ferrini Delogu Legnami: Arena 1, Porrà, Graviano 25, Saba 3, Pedrazzini 15, Pisu, Samoggia 31, Madau, Marras 4, Porru. Allenatore Cocco

Manitech Elmas: Secci 2, Podda 11, Oppo, Olla 7, Nanni 3, Vadilonga 8, Boetti 4, Piano, Serra 14, Carrucciu 13. Allenatore Benucci

Parziali: 15-19; 30-38; 49-50

Dinamo Ac.-Torres 74-85

Dinamo Academy Alghero: Maccioccu ne, Angius 17, Obino 3, Denti 6, Giua 2, Cubeddu, Pitirra 6, Casu 8, Mura, Vasselli 23, E. Casu ne, Barabino 9. Allenatore Mura

Sef Torres: Dore 15, Raffo 9, Biolchini 13, Basoli 5, Tanda, Spano 11, M. Piredda 13, N. Pisano 9, Canu 2, S. Piredda 8, R. Pisano ne, Fiori ne. Allenatore Carlini

Parziali: 18-20; 28-47; 51-65

