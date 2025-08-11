Aveva già giocato al Monastir all’inizio della stagione 2020-2021 quando il campionato di Eccellenza era stato interrotto dalla pandemia dopo appena sette giornate. Ora Abib Jah ritorna dopo quattro anni di Serie D con la maglia dell'Atletico Uri, e farà parte della squadra del Monastir che affronterà il torneo per la prima volta nella storia del club. Dei compagni precedenti ritrova Matteo Zanda, che cinque anni fa era il suo capitano e ora è il suo direttore sportivo.

Difensore centrale classe ‘98, è originario del Gambia ed è arrivato in Sardegna quando aveva 17 anni. Ha cominciato a giocare con l’Orrolese, per poi fare due stagioni alla Ferrini prima del breve passaggio a Monastir. Quindi, da gennaio a giugno 2021, era alla San Marco Assemini in Eccellenza.

«𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜», la felicità di Abib Jah. «𝐿𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑚𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙 2020 𝑚𝑎 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑: 𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖. 𝐿𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐷 𝑒̀ 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑎 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒. 𝐹𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖, 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟𝑒».

