Un altro weekend di sole sconfitte per le formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. Perde, ma lotta a testa alta per tutti i 40', la Nuova Icom Selargius, che si arrende in casa contro la Clv-Limonta Costa Masnaga (71-66). Spinte dall'ottima prestazione della lunga Osazuwa (22 punti, 14 solo nel primo quarto), le lombarde spingono fin dalle prime battute e conducono al 10' sul 22-16. Berrad, successivamente carica le sue con un mini-break personale che vale la rimonta, ma la Clv-Limonta trova forze fresche da Penz, Crowder e Bonomi e vola all'intervallo lungo sul +12 (38-26).

Nel terzo periodo è D’Angelo a portarsi la squadra sulle spalle, ma nell’altra metà campo salgono in cattedra Penz e N’guessan. Le lombarde volano a +15, e Selargius è costretta a rincorrere ancora una volta. Nell’ultimo periodo è la Nuova Icom a segnare più delle avversarie: Ceccarelli e compagne risalgono la china fino al -3 a 15 secondi dalla sirena e sognano il colpo, ma i tiri liberi convertiti da Penz scrivono definitivamente la parola fine sul match, vinto dalle ospiti per 71-66.

Sconfitta senza appello, invece, per la Sardegna Marmi Cagliari, incappata in un severo -39 al PalaGiordani di Milano contro il Sanga, una delle big del torneo. Dopo un primo periodo tutto sommato equilibrato (10-6 per le padrone di casa), le virtussine hanno perso bruscamente contatto nel secondo periodo incassando un break di 25-4 che, di fatto, ha chiuso la contesa già al 20'. Pura accademia nel secondo tempo, con le lombarde capaci di allungare costantemente e di mandare in doppia cifra ben 5 giocatrici diverse (74-35 il finale).



San S. Selargius-Costa Masnaga 66-71

Nuova Icom Selargius: D’Angelo 8, Mura 10, Berrad 18, Favre 18, Ceccarelli 11, Madeddu, Ingenito, Pinna 1, Valenti ne, Thiam ne, Lapa ne, Porcu. Allenatore Maslarinos

Clv-Limonta Costa Masnaga: Penz 21, Osazuwa 22, Gorini, Kaczmarczyk 6, Crowder 5, Cibinetto, N’Guessan 11, Bonomi 6, Motta, Serra ne. Allenatore Andreoli

Parziali: 16-22; 26-38; 42-55



Sanga-Virtus Cagliari 74-35

Repower Milano: Toffali 14, Moroni 6, Zelnyte 5, Allievi 13, Tibè 10, Nori 11, Guarneri 2, Cannolicchio ne, Sordi ne, Cicic 11, Serralunga ne, Finessi 2. Allenatore Pinotti

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 1, Cadoni 8, Trozzola 8, Pellegrini Bettoli, El Habbab 3, Peric 5, Valtcheva 3, Vargiu 2, Gallus, Pasolini 3, Podda, Anedda2. Allenatore Staico

Parziali: 10-6; 35-10; 55-18

