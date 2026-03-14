Basket, ad aprile torna il tradizionale appuntamento col Trofeo SegniUno degli appuntamenti più longevi della pallacanestro giovanile sarda
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Torna uno degli appuntamenti più longevi della pallacanestro giovanile sarda. Dall’1 al 3 aprile è in programma la XXXIX edizione del Trofeo “A. Segni”, torneo nazionale dedicato alla categoria Under 15 maschile e femminile.
Otto le squadre al via nel tabellone maschile: Astro, A.S.M. Morbegno ’70, Roma Eur, Esquilino Basket, Sancat Firenze, Esperia Olimpia Cagliari, G.S.O. Elmas e Genneruxi. Quattro invece le partecipanti nel torneo femminile: Astro, Cus Cagliari, Pallacanestro Femminile Firenze e A.S.M. Morbegno ’70.
Nel maschile le squadre saranno divise in due gironi che determineranno le finali per i diversi piazzamenti. Nel femminile, invece, è previsto un girone all’italiana: il trofeo andrà alla formazione che totalizzerà più punti.
Le due squadre toscane arrivano da campionesse in carica e saranno tra le principali candidate alla vittoria nelle gare che prenderanno il via giovedì 2 aprile e si concluderanno nella serata di venerdì 3. La manifestazione si aprirà però mercoledì 1 aprile alle 20 con la cerimonia inaugurale al PalaMellano di Sestu alla presenza delle istituzioni.
Le partite si giocheranno tra il PalaMellano, il PalaCep “Don Aldo Matzeu” di Cagliari e il palazzetto di via Zagabria a Genneruxi. A chiudere il programma, come da tradizione, la gita di gruppo a Torre delle Stelle prevista per sabato 4 aprile.
Il torneo è organizzato con il supporto della Regione Sardegna, dei Comuni di Sestu e Cagliari, del Coni Sardegna, della Fip Sardegna e degli sponsor Ser.Lu Costruzioni e Scocca, oltre al contributo delle famiglie che ospiteranno gli atleti.
«I ragazzi che parteciparono alla prima edizione nel 1985 oggi sono diventati i genitori dei giovani che prendono parte alle ultime edizioni – dice il presidente onorario dell’Astro Ermanno Iaci –. In questi anni l’evento ha coinvolto circa 6.000 tra atleti, dirigenti, arbitri e famiglie ospitanti».
Per il presidente dell’Astro Riccardo Fiorelli «il Trofeo Segni è ormai un passaggio importante nella crescita sportiva dei ragazzi e delle ragazze e un appuntamento molto atteso nella stagione della nostra società».