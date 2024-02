La terza vittoria consecutiva ha un sapore dolcissimo. Perché la Techfind Selargius ha saputo conquistarla a Empoli, campo tradizionalmente complicato, per di più contro una diretta concorrente nella zona playoff dell'A2 Femminile di basket e senza un pezzo da 90 come Marta Granzotto. E pazienza se Mantova, espugnando Valdarno, ha strappato alle giallonere il quinto posto in classifica. La prestazione di spessore rimane, così come la consapevolezza che il periodo difficile di fine gennaio è ormai andato in archivio.

Simone Righi, tecnico del San Salvatore, può legittimamente gongolare. La sua squadra gioca bene, si diverte e vince: «Quella di Empoli è stata una prestazione da incorniciare», sottolinea il tecnico lombardo, «riuscire a stare sopra quasi tutta la partita in un campo difficile come quello di Empoli, reagendo a ogni tentativo di rimonta, rappresenta una prova di grande carattere e maturità».

In controllo per larghi tratti grazie anche all'ennesima prova sopra le righe di capitan Silvia Ceccarelli (top scorer del match con 17 punti), la Techfind è riuscita a venire a capo di un piccolo calo nel finale, quando l'empolese Villarruel era riuscita a impattare la gara girando l'inerzia in favore delle toscane: «Abbiamo espresso lucidità – continua Ceccarelli – specie negli ultimi possessi. I margini di miglioramento non mancano di certo ma la prestazione, nel complesso, è stata encomiabile».

© Riproduzione riservata