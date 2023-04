Sarà il Vigarano l’avversario del Cus Cagliari nel secondo turno dei playout della A2 femminile di basket. Le universitarie, dopo aver chiuso la stagione regolare al penultimo posto con 10 punti ed evitato la retrocessione diretta, hanno perso 2-0 la prima serie playout con l’Ancona. Le marchigiane, che in stagione avevano raccolto ben 20 punti, erano riuscite a vincere gara1 in casa con un solo punto di vantaggio, 78-77, e poi a fare il colpaccio a Sa Duchessa, dove mercoledì si sono imposte 49-57 e hanno ottenuto la salvezza.

Le cussine, per mantenere la categoria, dovranno ora avere la meglio nella serie che le verrà opposte al Vigarano, formazione del Ferrarese che a sua volta si è arresa nel primo turno alla Stella Azzurra Roma. Dopo il 58-64 siglato nella Capitale, la squadra estense era stata battuta 68-72 in gara2, giocata in casa, e ha poi perso 59-46 la “bella”, giocata ieri a Roma. Al Vigarano, che nella stagione regolare aveva raccolto 14 punti, 4 in più delle cagliaritane, ieri è stato fatale il terzo quarto, chiuso con un eloquente parziale di 17-2 che ha vanificato il vantaggio accumulato nel primo tempo, finito 22-34.

Cus Cagliari e Vigarano si contenderanno l’ultimo pass utile per la salvezza in una serie, al meglio delle tre, che inizierà il 7 maggio a Vigarano, proseguirà l’11 al PalaCus e vedrà le due formazioni giocare l’eventuale “bella” il 14 maggio, con le universitarie che avranno lo svantaggio di giocare due delle tre partite in trasferta.

