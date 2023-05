Serviva una reazione ed è arrivata. Il Cus Cagliari ha battuto il Vigarano 78-67 nella gara2 del secondo turno playout, per la permanenza nella A2 femminile di basket e ha pareggiato la serie. Alle 15.30 di sabato dovrà ripetersi in Emilia Romagna, dove si giocherà la salvezza in un’infuocata “bella”.

La gara. Le cussine sono partite bene, poi è arrivato il primo strappo del Vigarano (15-21): subito compensato dalle cagliaritane, che grazie alla bomba di Stawinska sono arrivate al 10’ sotto di uno (20-21). La squadra ospite ci ha riprovato a inizio secondo quarto con Bocola, ma prima Gagliano ha tenuto il Cus in scia, poi i centri di Caldaro e della capitana Striulli sono valsi il +7 (41-34) all’intervallo lungo. Nel terzo parziale, però, le padrone di casa sono passate dal +9, siglato Giangrasso, al -6 confezionato da Piedel: alla mezz’ora Vigarano conduceva 55-61. La reazione, però, non si è fatta attendere e, tra i liberi di Stawinska, Caldaro e Striulli, le triple della stessa capitana e di una travolgente Giangrasso e i quattro centri di Puggioni dalla lunetta, le cussine hanno messo a referto una vittoria d’oro che dà speranza e morale.

I commenti. «Ci siamo preparate soprattutto mentalmente. Nel playout bisogna capitalizzare tutta la voglia e l’impegno spesi tutto l’anno», ha sottolineato Eugenia Caldaro, a referto con 16 punti. «E non è ancora finita: abbiamo appena iniziato questa corsa, che forse sarebbe dovuta partire in gara1, ma in fondo tutto è servito. Adesso è il nostro momento, grazie a questa vittoria sappiamo che è alla nostra portata e dobbiamo giocarci tutto in gara3. La chiave sarà stare unite, unite in difesa, in attacco e in spogliatoio. Incitarci a vicenda, compattarci ed esserci l’una per l’altra: l’unione fa la forza, e si vede in queste partite importanti».

«È stata una partita carica di tensione, eravamo con le spalle al muro e non si poteva sbagliare. Abbiamo vissuto tante emozioni durante la gara», ha evidenziato il coach Federico Xaxa, «soprattutto quando Vigarano ci ha fatto il break nel terzo quarto. Ma in uno di quei momenti che durante l’anno abbiamo pagato, stavolta le ragazze hanno reagito e, con il cuore e con la voglia di riscattarsi, sono riuscite a stare mentalmente sulla partita ed è un bel segnale in vista di gara3. Oltre al cuore, bisognerà essere unite e stare dentro le nostre regole, quelle che ci hanno permesso di vincere delle partite e per le quali lavoriamo tutto l’anno».

Cus Cagliari-Vigarano 78-67

(20-21; 19-13; 14-27; 23-6)

Cus Cagliari: Puggioni 6, Caldaro 16, Giangrasso 19, Stawinska 9, Striulli 16, Paoletti 2, Venanzi ne, Saias 2, Gagliano 8, Usai ne, Brun ne, Testoni ne. Allenatore Federico Xaxa.

Ti Ristrutturo Vigarano: Edokpaigbe 9, Piedel 12, Pierini 21, Bocola 17, Olajide 4, Sammartino 4, Conte ne, De Rosa ne, Armillotta ne, Pepe ne. Allenatore Grilli.

© Riproduzione riservata