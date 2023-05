L’attesa è finita, per il Cus Cagliari è il momento di giocarsi il tutto per tutto pur di conservare la categoria. Dopo aver perso la serie del primo turno turno playout contro l’Ancona, la permanenza nella A2 femminile di basket passa dalla serie col Vigarano. Anche stavolta si giocherà al meglio delle tre, con le avversarie che avranno il vantaggio di giocare in casa l’eventuale “bella”.

Si comincerà domani, alle 15.30 al PalaVigarano, poi spazio gara2, alle 18 di giovedì 11 maggio al PalaCus di San Duchessa: «Le ragazze sono concentrate sull’idea di gioco che vogliamo mettere in campo domani», ha sottolineato coach Federico Xaxa. «In questi giorni abbiamo recuperato un po’ di energie fisiche che sono venute a mancare nella prima serie playout. Ora siamo a buon punto per giocarci contro le emiliane l’intero campionato».

«Vigarano è una squadra temibile, che ha nel suo roster tante giocatrici di talento, le quali possono risolvere con azioni personali la partita. Dal canto nostro», prosegue Xaxa, «vogliamo confermare la nostra identità di squadra: pensiamo sia determinante la difesa e su questa imposteremo la gara. Siamo mentalmente concentrate per raggiungere l’obiettivo prefissato: la salvezza».

La formazione del Ferrarese aveva chiuso la stagione regolare con quattro punti di vantaggio sul Cus Cagliari, ma si era poi arresa in gara3 alla Stella Azzurra Roma nel primo turno dei playout. Nei due precedenti giocati durante la stagione regolare, il Vigarano si era imposto in casa per 69-44 e al ritorno le cussine avevano pareggiato i conti vincendo a Sa Duchessa col punteggio di 67-57.

