Cambio in panchina per la Klass Sennori. La società biancoverde ha sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra, ultima in classifica nel campionato di Serie B Interregionale, Gabriele Piras, affidando la guida tecnica a Fabrizio Longano.

La decisione arriva al termine di un ciclo lungo e significativo: Piras ha diretto Sennori per otto stagioni, accompagnando la crescita del club e portandolo alla storica promozione nell'ex B2. Una scelta maturata, come spiegato dalla società, alla luce di un girone d’andata al di sotto delle attese e della volontà di dare una nuova direzione alla stagione.

Al suo posto arriva Fabrizio Longano, allenatore classe 1973, originario di Trescore Balneario, già ben conosciuto in Sardegna. Nella scorsa stagione ha guidato la Coral Alghero in Serie C, incrociando proprio il cammino di Sennori nei playoff e superandola in gara 2 della semifinale. Tecnico con una solida esperienza e una lunga attività nel settore giovanile, Longano è considerato un profilo attento alla costruzione del gruppo e allo sviluppo dei singoli.

Nel suo percorso figurano, tra le altre, le esperienze con Blu Orobica Bergamo nei campionati giovanili di Eccellenza e in C Gold, oltre a quelle a Palestrina tra Divisione Nazionale B e C. Negli ultimi anni ha lavorato ad Alghero, prima in DR1 e poi in Serie C.

