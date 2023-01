Arriva la Paganese, neo capolista del girone G della Serie D. Ad Arzachena si sogna il colpaccio anche se tutti sanno bene quali sono le qualità della squadra campana che ha appena superato il Sorrento in classifica. Con l'ex capolista che ha comunque una gara da recuperare. Dopo il bel secondo tempo giocato domenica sul campo della Cos, l'Arzachena può decisamente puntare a far punti anche in questa gara per rilanciarsi in una classifica oggi anonima, anche se a ridosso della zona playoff.

Anche l'allenatore Marco Nappi ha lodato la prestazione della sua squadre: «Unico neo, non essere riusciti a mettere ala sicuro la gara. Ne abbiamo pagato le conseguenze subendo il pari all'ultimo secondo. Ecco , bisogna essere più cinici».

Sempre domenica le altre squadre sarde saranno impegnate in gara di grande importanza per la classifica: l'Uri ospiterà l'Aprilia, la Cos giocherà a Pomezia per riconfermare la buona prestazione di domenica e soprattutto per far punti, Mister Francesco Loi è fiducioso. L'Ilvamaddalena affronterà la trasferta di Caserta. In palio punti pesantissimi.

© Riproduzione riservata