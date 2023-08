Continua la favola calcistica dell’Atletico Uri, che dal 1 agosto, nello splendido sintetico del Nino Martinez, ha cominciato la preparazione per il suo terzo campionato consecutivo di serie D. Al timone della squadra è stato confermato Massimiliano Paba (quinta stagione di seguito la sua nella panchina dei giallorossi). Confermati anche il vice Francesco Mura, il preparatore dei portieri Walter Adriani, il fisioterapista Giovanni Zara. Mentre il preparatore atletico Luigi Fadda sarà l'unica novità dello staff tecnico. Ai ranghi di partenza lo zoccolo duro della rosa che la scorsa annata calcistica ha conquistato la salvezza nei playout ai danni dell'Ilva Maddalena. Rimarranno infatti il capitano Alessio Fadda, Carlo Piga, Simone Ravot, Abib Jah, Antonio Demarcus, Lorenzo Melis, Mirko Atzeni, Andrea Fusco, Luca Fiorelli, Alessandro Scanu, Salvatore Canu e Pasquale Quesada. L'obbiettivo del sodalizio sarà come sempre la salvezza, magari da ottenere senza i patemi d'animo della passata stagione. Ad ogni modo, comunque vadano le cose, ad Uri, centro di soli 2800 abitanti in provincia di Sassari, si sta scrivendo una bellissima pagina di calcio e di sport, che verrà ricordata per tanti anni. Merito di una squadra che dà sempre tutto e di una società illuminata composts da dirigenti esperti, che in questa stagione hanno aperto anche a nuovi ingressi, soprattutto di donne: ben 10. "Presto - comunicano i dirigenti - verranno resi noti i nuovi ingaggi per la stagione 2023-3024".



