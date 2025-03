A seguito del collaudo successivo all’invio della Scia si è concluso positivamente il lungo iter per l’ottenimento dell’agibilità e del certificato prevenzione incendi dell’impianto sportivo comunale di via Tolstoj, nel comune di Uri. Ora sarà possibile a tutti gli sportivi e ai fruitori di ogni età degli impianti comunali di accedervi in sicurezza e partecipare agli eventi nel rispetto del documento finale prodotto dalla commissione comunale di Vigilanza e Spettacolo. Un impianto con 800 posti a sedere e 350 in piedi per il campo da calcio e 196 posti a sedere e 100 in piedi per la palestra, oltre agli atleti e allo staff tecnico, questi i numeri dell’impianto sportivo.

Un procedimento che ha permesso di riordinare non solo materialmente le strutture sportive, ma anche burocraticamente con l’ottenimento di varie certificazioni, un iter – almeno per la palestra – avviato nel lontano 1998 senza esser stato portato a conclusione, mentre nessuna pratica era stata mai avviata sul campo di calcio. Un iter complesso, durato circa 8 mesi seguito in prima persona dal tecnico incaricato, con un diretto coinvolgimento di gran parte degli uffici comunali, del sindaco e degli amministratori.

«Un risultato che ha previsto nel breve termine una spesa di risorse di bilancio superiore ai 50.000 euro», ha detto il sindaco Matteo Dettori, «frutto del lavoro politico portato avanti da questa amministrazione, che ha sempre creduto nel valore sociale ed educativo dello sport». Il primo cittadino ha ringraziato anche alle società sportive locali «che con il loro impegno hanno provveduto, per la parte di competenza, a rendere gli spazi a loro assegnati conformi a quanto previsto dalle norme vigenti».

La struttura ha visto in questi anni importanti investimenti come il rifacimento del manto in sintetico con 600.000 euro, la divisione delle tifoserie e realizzazione dei bagni attraverso il recupero dei vecchi spogliatoi con 150.000 euro, l’adeguamento dei fari, il tiraggio del campo di gioco. «Tanti interventi che hanno sempre avuto attenzione da parte dell’amministrazione, a supporto della nostra squadra dell'Atletico Uri che milita nel campionato di Serie D, portando in giro per l’Italia i colori del nostro paese».

