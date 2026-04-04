Torun si tinge d’azzurro e, soprattutto, di orgoglio sardo. Ai Campionati Europei master indoor in Polonia, l’Italia firma una spedizione memorabile: 21 ori, 24 argenti, 33 bronzi per un totale di 78 medaglie. Un bottino ricchissimo, impreziosito da storie di passione, talento e longevità sportiva. Tra queste brilla, con luce speciale, quella di Monica Dessì.

L’atleta sarda conquista una splendida medaglia d’argento nei 200 metri categoria W60, laureandosi vicecampionessa europea con un crono di 29”59. Una prestazione di altissimo livello, che non solo le vale il podio continentale, ma la riporta ai suoi migliori standard: Dessì ha infatti eguagliato il proprio personale indoor del 2016, confermandosi tra le più grandi interpreti italiane di sempre nella categoria.

Pluricampionessa e pluriprimatista italiana, Dessì continua a riscrivere la propria storia sportiva con una costanza e una determinazione che sfidano il tempo.

E le sue parole raccontano tutta l’emozione del momento: <È una soddisfazione enorme – confida –. Solo dopo la gara ho scoperto di aver realizzato anche il record italiano indoor nella categoria dei 60 anni. Un risultato che dà ancora più valore a questa medaglia e a tutti i sacrifici fatti>.

Un traguardo che va oltre il cronometro, diventando esempio e ispirazione. A sottolinearlo è anche Francesca Nocera, atleta della Cagliari Marathon e amica di Dessì: <Vorrei arrivare a 64 anni con la sua stessa energia e classe. Monica è una vera fuoriclasse, un punto di riferimento per tutte noi>.

Tra i successi della nazionale italiana, la medaglia di Monica Dessì rappresenta molto più di un piazzamento: è il simbolo di una Sardegna che corre veloce, che non smette di sognare e che, anche sulle piste europee, continua a lasciare il segno.

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